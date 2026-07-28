AFP: в Мьянме ввели смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

Парламент Мьянмы одобрил проект закона, который предполагает наказание вплоть до смертной казни для преступников, использующих принудительный труд в центрах онлайн-мошенничества. Об этом информировало Agence France-Presse (AFP).

Парламент Мьянмы одобрил проект закона, который предполагает наказание вплоть до смертной казни для преступников, использующих принудительный труд в центрах онлайн-мошенничества. Об этом информировало Agence France-Presse (AFP).

Спикер верхней палаты парламента Аун Лин Двэ сообщил об одобрении законодателями соответствующих поправок, внесенных после консультаций с нижней палатой.

В представленном в мае законопроекте предусматривалось лишение свободы от 10 лет до пожизненного заключения, а также смертная казнь за "насилие, пытки, незаконное лишение свободы или жестокое обращение с целью принуждения к совершению действий, связанных с онлайн-мошенничеством".

Теперь суд может вынести приговор в виде смертной казни в случае гибели жертвы мошенников в результате насилия.