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Политика

Япония взялась за иноагентов

Япония взялась за иноагентов Япония взялась за иноагентов

Комиссия правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по вопросам разведки призвала принять закон, регулирующий деятельность на территории Японии иностранных государств и граждан в политической сфере. По сути, речь идет об иноагентах, деятельность которых еще до второй мировой войны начали регулировать в США на основе закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Аналогичные законы приняты и в ряде других государств, а также России.

Комиссия правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по вопросам разведки призвала принять закон, регулирующий деятельность на территории Японии иностранных государств и граждан в политической сфере. По сути, речь идет об иноагентах, деятельность которых еще до второй мировой войны начали регулировать в США на основе закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Аналогичные законы приняты и в ряде других государств, а также России.

Рекомендации на этот счет излагают японские СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Предлагаемый «Закон о предотвращении иностранного вмешательства» предусматривает наказание за действия, направленные на вмешательство в политику и общественную жизнь Японии со стороны иностранных субъектов, в том числе за распространение дезинформации через социальные сети и иными способами.

Комиссия также призвала к введению «Закона о регистрации иностранных агентов», который будет требовать регистрации при осуществлении лоббистской деятельности в Японии от имени иностранных правительств. Оба законопроекта были представлены как часть «законопроектов о предотвращении шпионажа», которые правительство намерено принять в следующем году.

Ожидается, что уже в августе правительство создаст экспертную комиссию для укрепления разведывательной деятельности. Также ожидается, что комиссия обсудит конкретное содержание законопроектов о предотвращении шпионажа и вопросы, связанные с деятельностью иностранных разведок.

Начиная с 2025 года Токио активно будирует тему иностранного вмешательства в выборы. Год назад во время выборов в верхнюю палату японского парламента высокопоставленный правительственный чиновник признал, что Япония тоже является «мишенью» для иностранных операций, направленных на влияние на результаты голосования. Тогдашний заместитель генерального секретаря кабинета министров Кадзухико Аоки заявил: «Наша страна тоже становится объектом операций по оказанию влияния». В СМИ же появились утверждения, что иностранные силы, такие как Россия, распространяют дезинформацию и проводят кампании влияния.

Следует напомнить, что по итогам выборов, на которых ЛДПЯ потерпела поражение, после длительного сопротивления давлению однопартийцев подал в отставку премьер-министр Сигэру Исиба. Общественность же обвиняла его в провальной экономической политике и потворстве коррупции в возглавляемой им партии.  

На фоне выборов в нижнюю палату парламента Японии в феврале 2026 года в СМИ страны со ссылкой на неправительственные организации также появилась информация о якобы китайском информационном влиянии.  В частности в соцсетях была подвергнута критике политика премьер-министра Японии Санаэ Такаити в отношении КНР, что, впрочем, не помешало ей победить оппозицию с разгромным счетом.

 

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Теги:
#япония
#иноагенты
#япония
#иноагенты
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