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Путин призвал делать все, чтобы военнослужащие СВО ни в чем не нуждались

Путин призвал делать все, чтобы военнослужащие СВО ни в чем не нуждались Путин призвал делать все, чтобы военнослужащие СВО ни в чем не нуждались

Президент России Владимир Путин при общении с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о необходимости делать все, чтобы российские военнослужащие ни в чем не нуждались.

Президент России Владимир Путин при общении с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о необходимости делать все, чтобы российские военнослужащие ни в чем не нуждались.

"Здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства", - указал глава государства.

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#бойцы
#путин
#сво
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