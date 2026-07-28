Путин призвал делать все, чтобы военнослужащие СВО ни в чем не нуждались

Президент России Владимир Путин при общении с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о необходимости делать все, чтобы российские военнослужащие ни в чем не нуждались.

Президент России Владимир Путин при общении с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о необходимости делать все, чтобы российские военнослужащие ни в чем не нуждались.

"Здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства", - указал глава государства.