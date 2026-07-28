Президент России Владимир Путин при общении с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о необходимости делать все, чтобы российские военнослужащие ни в чем не нуждались.
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Общество
Путин призвал делать все, чтобы военнослужащие СВО ни в чем не нуждались
28 июля 2026 / 18:45
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин при общении с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о необходимости делать все, чтобы российские военнослужащие ни в чем не нуждались.
"Здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства", - указал глава государства.
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