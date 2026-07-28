В Москву прибыл новый посол ФРГ Клеменс фон Гётце

В Москву прибыл новый посол Германии в РФ Клеменс фон Гётце. Соответствующее сообщение распространило посольство ФРГ в России.

В Москву прибыл новый посол Германии в РФ Клеменс фон Гётце. Соответствующее сообщение распространило посольство ФРГ в России.

Фон Гётце сменил на этом посту Александера Ламбсдорфа, возглавлявшего посольство с августа 2023 года. Фон Гётце родился в Западном Берлине 29 марта 1962 года. В начале 1980-х годов прошел военную службу. Выпускник исторического и юридического факультетов Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а также Академии дипломатической службы при МИД ФРГ.

С 1990-х годов работал во внешнеполитическом ведомстве ФРГ. В 2009-2012 годах возглавлял отдел внешней политики в президентской администрации. Затем вернулся в МИД, где в 2012-2015 годах руководил департаментом стран Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки.

В 2015-2018 годах возглавлял посольство Германии в Израиле, в 2018-2021 годах - в Китае, в 2021-2024 годах - в Японии и в 2024-2026 годах - в Мексике.