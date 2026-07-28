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Общество

CCTV: число погибших из-за оползня на юго-западе Китая превысило 40

CCTV: число погибших из-за оползня на юго-западе Китая превысило 40 CCTV: число погибших из-за оползня на юго-западе Китая превысило 40

Число погибших из-за оползня в городе Чунцин на юго-западе КНР возросло на 30, достигнув 41. Соответствующие данные приводит Центральное телевидение Китая.

Число погибших из-за оползня в городе Чунцин на юго-западе КНР возросло на 30, достигнув 41. Соответствующие данные приводит Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось об 11 жертвах и 50 пропавших без вести.

Власти продолжают поисково-спасательные работы в уезде Пэншуй, где 17 июля произошло обрушение горного склона. Отмечается, что еще несколько образцов ДНК-экспертизы не прошли полную проверку.

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Теги:
#оползень
#китай
#жертвы
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