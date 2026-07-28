Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продолжалась около часа. Об этом информировал пресс-пул Белого дома.
Япония взялась за иноагентов
28 июля 2026 / 18:43
Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение
28 июля 2026 / 17:00
Политолог Светов: Трамп – на грани принятия решения о наземной операции в Иране
28 июля 2026 / 16:37
Политика
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа
28 июля 2026 / 19:28
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продолжалась около часа. Об этом информировал пресс-пул Белого дома.
Как отмечается, Зеленский покинул Белый дом в 10:52 по местному времени (17:52 мск).
Ранее стало известно, что встреча Трампа с Зеленским началась в 09:47 (16:47 мск). Зеленского препроводили в Западное крыло Белого дома, где находится Овальный кабинет американского лидера, не через парадный подъезд, а с примыкающего входа.
Также по теме:
28.07.2026 18:15Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 842 дрона ВСУ
28.07.2026 14:58Мирошник заявил о гибели 57 россиян за неделю в результате атак ВСУ
28.07.2026 11:42Трамп примет Зеленского в Белом доме в 16:30 мск
27.07.2026 18:13Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 498 дронов ВСУ
27.07.2026 15:58МИД Индии вызвал посла Украины из-за гибели индийского моряка
27.07.2026 15:45Российские ВС нанесли удар по объектам ВСУ в 147 районах
27.07.2026 14:45Иран призвал сторонников Киева нести ответственность за его агрессию
27.07.2026 13:15Российские ВС освободили Коммунаровку и Торское
Актуально