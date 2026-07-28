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Политика

Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа

Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продолжалась около часа. Об этом информировал пресс-пул Белого дома.

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продолжалась около часа. Об этом информировал пресс-пул Белого дома.

Как отмечается, Зеленский покинул Белый дом в 10:52 по местному времени (17:52 мск).

Ранее стало известно, что встреча Трампа с Зеленским началась в 09:47 (16:47 мск). Зеленского препроводили в Западное крыло Белого дома, где находится Овальный кабинет американского лидера, не через парадный подъезд, а с примыкающего входа.

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