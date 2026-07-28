В России число случаев искусственного прерывания беременности за два года сократилось почти на 12%. На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Матвиенко обратила внимание на сокращение числа абортов в России
28 июля 2026 / 19:44
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
В России число случаев искусственного прерывания беременности за два года сократилось почти на 12%. На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Что радует - устойчиво в последние два года идет снижение количества абортов. Более чем на 11, почти 12% за два года снизилось число абортов. Например, самый положительный результат в Вологодской области - число абортов уменьшилось на 45%. Это в результате также тех мер, которые принимает администрация региона", - отметила она.
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