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Матвиенко обратила внимание на сокращение числа абортов в России

Матвиенко обратила внимание на сокращение числа абортов в России Матвиенко обратила внимание на сокращение числа абортов в России

В России число случаев искусственного прерывания беременности за два года сократилось почти на 12%. На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В России число случаев искусственного прерывания беременности за два года сократилось почти на 12%. На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Что радует - устойчиво в последние два года идет снижение количества абортов. Более чем на 11, почти 12% за два года снизилось число абортов. Например, самый положительный результат в Вологодской области - число абортов уменьшилось на 45%. Это в результате также тех мер, которые принимает администрация региона", - отметила она.

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Теги:
#аборты
#матвиенко
#россия
#сокращение
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