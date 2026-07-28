Матвиенко обратила внимание на сокращение числа абортов в России

В России число случаев искусственного прерывания беременности за два года сократилось почти на 12%. На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В России число случаев искусственного прерывания беременности за два года сократилось почти на 12%. На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Что радует - устойчиво в последние два года идет снижение количества абортов. Более чем на 11, почти 12% за два года снизилось число абортов. Например, самый положительный результат в Вологодской области - число абортов уменьшилось на 45%. Это в результате также тех мер, которые принимает администрация региона", - отметила она.