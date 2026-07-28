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Безопасность

В Израиле заявили, что контролируют 60% территории сектора Газа

В Израиле заявили, что контролируют 60% территории сектора Газа В Израиле заявили, что контролируют 60% территории сектора Газа

Израиль занимает сильные позиции в секторе Газа, контролирует 60% анклава и планирует довести этот показатель до 70% от его территории. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац в интервью телеканалу C14 за несколько часов до встречи премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Израиль занимает сильные позиции в секторе Газа, контролирует 60% анклава и планирует довести этот показатель до 70% от его территории. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац в интервью телеканалу C14 за несколько часов до встречи премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Мы занимаем очень сильные позиции в Газе. Еще многое предстоит сделать, но ХАМАС в секторе Газа не останется. Мы уже контролируем более 60% территории сектора и достигнем 70%", - отметил Кац.

По его словам, в ряде бывших оплотов радикального движения ХАМАС в таких местах, как Джебалия или Шуджаийя, "ничего не осталось от того, что было ранее". "Израиль изменил метод ведения боевых действий и больше не проводит рейдов. Мы эвакуируем население, атакуем с полной силой, занимаем территорию, остаемся там и уничтожаем как подземную инфраструктуру, так и наземные сооружения", - указал глава МО. Он подчеркнул, что вместе с Нетаньяху "не намерен сдавать позиции и отступать из трех зон безопасности в Сирии, секторе Газа и Ливане". Трамп "это понимает", добавил министр.

По данным 13-го канала израильского ТВ, в понедельник Нетаньяху проинформировал министров своего правительства, что США настаивают на отводе израильских войск из сектора Газа, Ливана и Сирии, отметив, что планирует отказать Вашингтону в этом. По его информации, американская сторона дала понять, что заинтересована в "серии отводов" израильских войск на этих трех направлениях.

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Теги:
#сектор газа
#территория
#контроль
#израиль
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