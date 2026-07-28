Американский технологический гигант Apple стал второй в истории компанией, чья рыночная капитализация превысила $5 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Экономика
Apple стала второй в истории компанией с капитализацией более $5 трлн
28 июля 2026 / 20:14
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Американский технологический гигант Apple стал второй в истории компанией, чья рыночная капитализация превысила $5 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В начале торговой сессии во вторник стоимость акции компании выросла до $342,89, что и позволило преодолеть компании отметку в $5 трлн. Позднее котировки Apple снизились, в результате чего капитализация компании оценивается в $4,94 трлн. При этом Apple остается крупнейшей компанией среди представленных в индексе S&P 500.
Впервые отметку капитализации в $5 трлн смогла преодолеть компании Nvidia в октябре прошлого года. На рынке компания оценивается в $4,75 млрд.
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