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Экономика

Apple стала второй в истории компанией с капитализацией более $5 трлн

Apple стала второй в истории компанией с капитализацией более $5 трлн Apple стала второй в истории компанией с капитализацией более $5 трлн

Американский технологический гигант Apple стал второй в истории компанией, чья рыночная капитализация превысила $5 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Американский технологический гигант Apple стал второй в истории компанией, чья рыночная капитализация превысила $5 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В начале торговой сессии во вторник стоимость акции компании выросла до $342,89, что и позволило преодолеть компании отметку в $5 трлн. Позднее котировки Apple снизились, в результате чего капитализация компании оценивается в $4,94 трлн. При этом Apple остается крупнейшей компанией среди представленных в индексе S&P 500.

Впервые отметку капитализации в $5 трлн смогла преодолеть компании Nvidia в октябре прошлого года. На рынке компания оценивается в $4,75 млрд.

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Теги:
#apple
#капитализация
#компания
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