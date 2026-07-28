Bloomberg: ЕК планирует принять 22-й пакет антироссийских санкций в октябре

Еврокомиссия планирует принять 22-й пакет санкций против России в октябре и включить в него 1,6 тыс. компаний, чтобы компенсировать свой крайне ослабленный 21-й пакет. Об этом информировало агентство Bloomberg , ссылаясь на анонимные источники в Брюсселе.

Еврокомиссия планирует принять 22-й пакет санкций против России в октябре и включить в него 1,6 тыс. компаний, чтобы компенсировать свой крайне ослабленный 21-й пакет. Об этом информировало агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в Брюсселе.

Вместе с тем уточняется, что подтверждений получить не удалось ни в Еврокомиссии, ни в дипслужбе ЕС. Кроме того, не известно, идет ли речь только о российских и белорусских компаниях или о фирмах со всего мира.

Если это решение будет принято, оно будет означать расширение черного списка против РФ сразу в полтора раза. На сегодняшний день в него внесены порядка 3,1 тыс. компаний и физлиц со всего мира, и он уже является рекордным в санкционной истории ЕС.

Bloomberg также обращает внимание, что эта идея "пришлась на неудачный для западных санкций момент", когда государства сообщества фактически исключили из 21-го пакета запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны, а также "убили запрет на импорт в ЕС российской рыбы".