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Президент назначил Андрея Подъелышева послом РФ в КНДР

Президент назначил Андрея Подъелышева послом РФ в КНДР Президент назначил Андрея Подъелышева послом РФ в КНДР

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Подъелышева от обязанностей посла в Нигерии и назначил руководителем российского посольства в КНДР. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Подъелышева от обязанностей посла в Нигерии и назначил руководителем российского посольства в КНДР. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Так, российское посольство в КНДР получит постоянного руководителя, которого лишилось после смерти в декабре 2025 года многолетнего посла Александра Мацегоры.

Андрей Подъелышев родился в 1962 году. На дипломатической службе с 1984 года. В 2015-2019 годах возглавлял генконсульство России в Стамбуле (послом в Турции в том числе в тот момент был экс-глава посольства РФ в КНДР Андрей Карлов), в 2019-2024 годах занимал должность замдиректора консульского департамента МИД РФ.

С декабря 2024 года работал послом России в Нигерии. Владеет английским и корейским языками.

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Теги:
#путин
#кндр
#назначение
#посол
#андрей подъелышев
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