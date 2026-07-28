Президент назначил Андрея Подъелышева послом РФ в КНДР

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Подъелышева от обязанностей посла в Нигерии и назначил руководителем российского посольства в КНДР. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Подъелышева от обязанностей посла в Нигерии и назначил руководителем российского посольства в КНДР. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Так, российское посольство в КНДР получит постоянного руководителя, которого лишилось после смерти в декабре 2025 года многолетнего посла Александра Мацегоры.

Андрей Подъелышев родился в 1962 году. На дипломатической службе с 1984 года. В 2015-2019 годах возглавлял генконсульство России в Стамбуле (послом в Турции в том числе в тот момент был экс-глава посольства РФ в КНДР Андрей Карлов), в 2019-2024 годах занимал должность замдиректора консульского департамента МИД РФ.

С декабря 2024 года работал послом России в Нигерии. Владеет английским и корейским языками.