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Супруга Пашиняна пожаловалась на угрозы после публикаций о семейном насилии

Супруга Пашиняна пожаловалась на угрозы после публикаций о семейном насилии Супруга Пашиняна пожаловалась на угрозы после публикаций о семейном насилии

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян пожаловалась на поступающие в ее адрес угрозы после того, как она затронула тему семейного насилия в публикации, которую она разместила в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян пожаловалась на поступающие в ее адрес угрозы после того, как она затронула тему семейного насилия в публикации, которую она разместила в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"Чувствую угрозу своей жизни после того, как подняла тему семейного насилия. Надеюсь, государственные службы в силах предотвратить это, поскольку это будет большим ударом для авторитета страны, если жена премьера станет жертвой насилия", - указала она на видеозаписи.

Вместе с тем на скриншотах, которыми поделилась супруга главы армянского правительства, видно, что пользователи оскорбляли Акопян, но в них нет угрозы жизни.

Ранее Акопян опубликовала ряд видеороликов, в которых она говорила о том, что выросшие в армянских семьях девочки в той или иной степени сталкивались с насилием и были его жертвами, а также призвала бороться с этой культурой насилия.

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Теги:
#семейное насилие
#жена
#пашинян
#публикация
#угрозы
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