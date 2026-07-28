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Безопасность

Трамп хотел бы избежать атак на гражданскую инфраструктуру Ирана

Трамп хотел бы избежать атак на гражданскую инфраструктуру Ирана Трамп хотел бы избежать атак на гражданскую инфраструктуру Ирана

Соединенные Штаты хотели бы избежать нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.

Соединенные Штаты хотели бы избежать нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.

"Знаете, я бы предпочел избежать этого, если я могу", - отметил он, говоря о возможности нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры исламской республики.

"Кому я причиню ущерб в случае нанесения таких ударов? Я причиню ущерб людям. А я этого не хочу", - сказал Трамп.

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Теги:
#трамп
#иран
#сша
#удары
#гражданская инфраструктура
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