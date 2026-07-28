Соединенные Штаты хотели бы избежать нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.
Япония взялась за иноагентов
28 июля 2026 / 18:43
Почему Вашингтон и Париж сцепились в ООН? Мнение
28 июля 2026 / 17:00
Политолог Светов: Трамп – на грани принятия решения о наземной операции в Иране
28 июля 2026 / 16:37
Безопасность
Трамп хотел бы избежать атак на гражданскую инфраструктуру Ирана
28 июля 2026 / 21:29
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Соединенные Штаты хотели бы избежать нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.
"Знаете, я бы предпочел избежать этого, если я могу", - отметил он, говоря о возможности нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры исламской республики.
"Кому я причиню ущерб в случае нанесения таких ударов? Я причиню ущерб людям. А я этого не хочу", - сказал Трамп.
Также по теме:
28.07.2026 12:46В США лишь 33% респондентов поддерживают удары по Ирану
27.07.2026 19:15WP: Джо Байден заметно ослаб из-за рака
27.07.2026 10:59NYT: Трамп допускает три варианта развития ситуации с Ираном
24.07.2026 21:45Трамп считает, что КНР и РФ не помогают оружием Ирану
24.07.2026 18:59Захарова предложила Маску отключить Украине Starlink
24.07.2026 16:43Канада намерена ответить на новые пошлины США
24.07.2026 16:30WSJ: Нетаньяху разочаровал Трампа после начала войны с Ираном
Актуально