Трамп хотел бы избежать атак на гражданскую инфраструктуру Ирана

Соединенные Штаты хотели бы избежать нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.

Соединенные Штаты хотели бы избежать нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.

"Знаете, я бы предпочел избежать этого, если я могу", - отметил он, говоря о возможности нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры исламской республики.

"Кому я причиню ущерб в случае нанесения таких ударов? Я причиню ущерб людям. А я этого не хочу", - сказал Трамп.