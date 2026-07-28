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Захарова подвергла критике заявления нового посла ФРГ о требованиях к России

Захарова подвергла критике заявления нового посла ФРГ о требованиях к России Захарова подвергла критике заявления нового посла ФРГ о требованиях к России

Заявления нового посла Германии в России Клеменса фон Гётце о требованиях к Москве могут привести к тому, что его диалог с РФ не сложится. Соответствующее заявление разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Заявления нового посла Германии в России Клеменса фон Гётце о требованиях к Москве могут привести к тому, что его диалог с РФ не сложится. Соответствующее заявление разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, новый немецкий посол, только прибыв в Россию, попытался "изобразить публичное приветствие", рассказав, что будет что-то "требовать от правительства России". "Вышел очевидный фальстарт", - отметила Захарова, указав, что такое понимание цели дипломатической миссии может помешать контактам немецкого дипломата с Москвой.

"Он еще сказал, что граждане России его тепло встретили. Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться. Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России", - заключила дипломат.

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#захарова
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#критика
#россия
#посол
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