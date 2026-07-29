Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил много вопросов на состоявшихся во вторник в Белом доме встречах с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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Политика
Трамп отметил, что обсудил много вопросов с Зеленским и Нетаньяху
29 июля 2026 / 10:21
© Anadolu via Reuters Connect/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил много вопросов на состоявшихся во вторник в Белом доме встречах с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!" - указал он в Truth Соц. сети, комментируя переговоры с Зеленским. Деталей американский лидер не привел.
"Это была очень хорошая встреча. Разумеется, было обсуждено очень много важных вопросов", - отметил политик, имея в виду консультации с Нетаньяху.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американская сторона оценивает обе встречи как позитивные и продуктивные.
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