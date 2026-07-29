Трамп отметил, что обсудил много вопросов с Зеленским и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил много вопросов на состоявшихся во вторник в Белом доме встречах с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил много вопросов на состоявшихся во вторник в Белом доме встречах с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!" - указал он в Truth Соц. сети, комментируя переговоры с Зеленским. Деталей американский лидер не привел.

"Это была очень хорошая встреча. Разумеется, было обсуждено очень много важных вопросов", - отметил политик, имея в виду консультации с Нетаньяху.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американская сторона оценивает обе встречи как позитивные и продуктивные.