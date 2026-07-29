Не менее 13 человек погибли при землетрясении в Японии. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.
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Общество
При землетрясении в Японии погибли 13 человек
29 июля 2026 / 10:41
© The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect/ТАСС
Не менее 13 человек погибли при землетрясении в Японии. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.
По ее словам, "на 08:30 (02:30 мск) подтверждена гибель 13 человек, причиной смерти которых, предположительно, стали последствия землетрясения".
"Кроме того, пострадали люди, нанесен масштабный ущерб, в том числе в виде обрушения зданий, пожаров, повреждения домов", - указала Такаити.
"Некоторые люди все еще ждут помощи, и это гонка со временем. Мы мобилизуем все наши ресурсы на местах, чтобы спасти как можно больше жизней", - подчеркнула она, уточнив, что в пострадавших районах наблюдается жаркая погода.
Столбики термометров в префектуре Кумамото поднимаются до 32 градусов.
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