Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть

До известных событий никто не мог предположить, что склады «Wildberries» станут военной целью. Удары наносятся для того, чтобы создать протестные настроения накануне выборов в Государственную Думу РФ.

До известных событий никто не мог предположить, что склады «Wildberries» станут военной целью. Удары наносятся для того, чтобы создать протестные настроения накануне выборов в Государственную Думу РФ.

Технически склады и подобные объекты можно защитить с помощью мобильных огневых групп. Снаряжение для них может быть куплено владельцами. Они в состоянии закупить несколько пикапов, оснастить их станциями РЭБ, приборами дневного и ночного видения и зенитными пулеметами. К ним должны быть приданы военнослужащие, обученные пользоваться дронами противовоздушной обороны, дронами-перехватчиками. Должно быть и стрелковое оружие с новыми патронами, предназначенными для поражения беспилотников. Могут использоваться аэростаты с натянутыми между ними кевларовыми сетями.

Глобально, России следует создавать рубеж противовоздушной обороны от Баренцева моря до Черного. В состав этой стены должны входить обычные РЛС и РЛС на аэростатах. Такие РЛС позволят обнаруживать дроны противника на дальних подступах – до 300 километров. Там же должно быть достаточно станций РЭБ, зенитно-ракетных комплексов, зенитных установок – они также эффективно работают. Противовоздушную оборону, кроме того, могут обеспечивать вертолеты и самолеты.

И очень важно вкладывать сейчас средства в развитие оружия, основанного на новых физических принципах. Прежде всего в разработку лазерного оружия.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5a77ef6db1c741aac7c93799ecdcb65c/