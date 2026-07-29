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Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией

 На уровне европейских верхов сейчас наблюдается консолидация на почве борьбы с Россией. Дальше – начинаются тонкости, потому что консолидация имеет разные степени.

 На уровне европейских верхов сейчас наблюдается консолидация на почве борьбы с Россией. Дальше – начинаются тонкости, потому что консолидация имеет разные степени.

В Польше, например, борясь с Россией, нужно одновременно бороться с Украиной. Польский народ не любит бандеровцев. Во Франции президент Макрон теряет позиции – французы не любят участвовать в том, что им непонятно. Конфликт с РФ они не понимают.

Испанцы больше, чем противостоянием с Россией озабочены проблемами миграции и «законными» захватами их жилья мигрантами.

Итальянцы – в массе своей не любят участвовать в конфликтах, ну а греки – по большей части настроены пророссийски. Остаются немцы со скандинавами и примкнувшими к ним прибалтами. Да и они не готовы вставать под ружье.

Внешне консолидированная антироссийская коалиция, на самом деле, внутренне крайне противоречива и включает в себя народы с совершенно разными взглядами и мнениями. Объединяет большинство европейских обывателей одно – нежелание воевать с Россией.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/76428c9143f21a6fc9467055bae6cfc3/

 

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Теги:
#сво
#россия
#европа
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