Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сообщил об остановке трех судов при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив.
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
29 июля 2026 / 12:45
Общество
Иран сообщил об перехвате трех танкеров при попытке прохода через Ормуз
29 июля 2026 / 10:59
© Amirhosein Khorgooi/ ISNA via AP/ТАСС
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сообщил об остановке трех судов при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив.
"Несколько часов назад три нефтяных танкера, которые следовали по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя предупреждения, были поражены и остановлены", - со ссылкой на военных передает иранская государственная телерадиокомпания.
Также по теме:
16.07.2026 20:15Суд отменил меры пресечения для супруги премьер-министра Испании
14.07.2026 17:17Halk TV: суд в Турции объявил Нетаньяху в международный розыск
13.07.2026 16:59Грета Тунберг приклеила себя перед бюро завода Rheinmetall в Берлине
08.07.2026 13:45Супруга Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку
02.07.2026 18:17Владелец задержанного Францией танкера Tagor оштрафован на €1 млн
02.07.2026 15:46В США женщине удалось выжить при падении в горах с высоты в 450 м
30.06.2026 17:15Bild: Мерц скомпрометировал себя постом о сборной Германии на ЧМ
29.06.2026 19:45Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках
Актуально