Иран сообщил об перехвате трех танкеров при попытке прохода через Ормуз

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сообщил об остановке трех судов при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сообщил об остановке трех судов при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив.

"Несколько часов назад три нефтяных танкера, которые следовали по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя предупреждения, были поражены и остановлены", - со ссылкой на военных передает иранская государственная телерадиокомпания.