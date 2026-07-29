Мурашко считает бессмысленным норматив больничного приема в 15 минут

Норматив, в соответствии с которым врач должен принять пациента за 15 минут, не имеет смысла. На это обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "Комсомольской правде" .

Норматив, в соответствии с которым врач должен принять пациента за 15 минут, не имеет смысла. На это обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "Комсомольской правде".

"Жесткий норматив в 15 минут бессмыслен, и сегодня он более пластичный", - отметил он.

По словам Мурашко, этот норматив усреднен и распространяется на тех, кто хочет "только спросить", на тех, кто приходит к врачу повторно, и тех, кто обращается за помощью впервые.

Вместе с тем он указал, что российская система здравоохранения начала в качестве эксперимента внедрять опросники. Еще на этапе записи пациенту предлагается ответить на вопросы о проблеме, с которой он намерен обратиться к врачу.