Норматив, в соответствии с которым врач должен принять пациента за 15 минут, не имеет смысла. На это обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "Комсомольской правде".
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
29 июля 2026 / 12:45
Общество
Мурашко считает бессмысленным норматив больничного приема в 15 минут
29 июля 2026 / 11:19
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Норматив, в соответствии с которым врач должен принять пациента за 15 минут, не имеет смысла. На это обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "Комсомольской правде".
"Жесткий норматив в 15 минут бессмыслен, и сегодня он более пластичный", - отметил он.
По словам Мурашко, этот норматив усреднен и распространяется на тех, кто хочет "только спросить", на тех, кто приходит к врачу повторно, и тех, кто обращается за помощью впервые.
Вместе с тем он указал, что российская система здравоохранения начала в качестве эксперимента внедрять опросники. Еще на этапе записи пациенту предлагается ответить на вопросы о проблеме, с которой он намерен обратиться к врачу.
Также по теме:
29.07.2026 12:45В ООН обратили внимание на угрозу новой эпидемии ВИЧ
28.07.2026 19:44Матвиенко обратила внимание на сокращение числа абортов в России
28.07.2026 17:44Уганда заявила о завершении вспышки Эболы
27.07.2026 16:30Число летальных исходов в ДР Конго от Эболы составило более 1,4 тыс.
23.07.2026 19:59ВОЗ отметила важность подготовки к жаре в Европе
23.07.2026 16:33В Нигерии из-за вспышки холеры умерли 198 человек
23.07.2026 14:58В ДРК число летальных исходов из-за Эболы составило более 1 тыс.
22.07.2026 12:30Онищенко назвал способы избежать 40% случаев рака
21.07.2026 17:59Голикова указала на рост рождаемости в 20 регионах в июне
21.07.2026 16:15MANA: в Малави начали использовать препарат для профилактики ВИЧ
Актуально