Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров крайне негативно оценил идеи о замораживании боевых действий по ЛБС.

В интервью телекомпании ВГТРК, текст которого опубликован на сайте МИД РФ 29 июля, он отметил: «Запад сейчас нам говорит, что они ещё подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, В.А.Зеленский, Президент России В.В.Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум. Замрем на линии соприкосновения – нацистский режим сохранится. Никакие территории, где были референдумы, они признавать не будут».