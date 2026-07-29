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Спорт

Третьи Игры будущего открываются 29 июня в Астане

Третьи Игры будущего открываются 29 июня в Астане Третьи Игры будущего открываются 29 июня в Астане

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" открывается в Астане 29 июля, Казахстан третьим после России и ОАЭ принимает соревнования, которые продлятся до 9 августа.

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" открывается в Астане 29 июля, Казахстан третьим после России и ОАЭ принимает соревнования, которые продлятся до 9 августа.

В программе турнира: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, Dota2, MLBB и PUBG: Battlegrounds. Участниками соревнований станут 800 спортсменов из более чем 50 стран.

Россия будет представлена во всех дисциплинах. Самыми известными представителями являются Константин Фоминых и Иван Власов (фиджитал-танцы), Liga Pro Team (фиджитал-баскетбол и фиджитал-шутеры), "Ротор" (фиджитал-футбол). 

Турнир был полностью придуман в России. Игры будущего проводятся в фиджитал-дисциплинах, в которых объединяются киберспорт и классические виды спорта. 

Первые Игры будущего прошли в Казани в феврале 2024 года и вызвали широкий положительный отклик от представителей более чем 100 стран. Вторые Игры будущего приняли ОАЭ в декабре 2025 года.

Призовой фонд Игр будущего в Казахстане составит $4,65 млн.

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Теги:
#астана
#старт
#игры будущего
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