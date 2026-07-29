Трамп-Нетаньяху: любовь с препятствиями

Юрий Веселов, военный обозреватель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал как отличную состоявшуюся во вторник в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что она стала одной из лучших за все время. Так ли?

По сообщению американского издания «New York Times», администрация Трампа планирует подписать 29 июля 2026 года с Саудовской Аравией всеобъемлющее соглашение в ядерной сфере, которое призвано восстановить двусторонние связи после появления напряженности в отношениях, вызванной войной против Ирана.

Условия договора обсуждались в течение длительного срока, начало которому положил Барак Обама. Документом предусматривалось обязательное установление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем в качестве основного требования участия американских компаний в разработке и реализации программы ядерной энергетики Королевства. При Трампе переговоры с саудовцами были прерваны из-за начавшихся 7 октября 2023 года событий в Палестине и были возобновлены с принцем Мохаммадом бин Салманом в ноябре прошлого года в ходе его визита в Вашингтон.

Весной и летом текущего года стороны согласовали детали и намеревались передать документ на рассмотрение американского конгресса уже в ближайшее время.

Соглашение содержит два секретных дополнительных документа, которые характеризуются администрацией как содержащие коммерческую тайну, затрагивающую вопросы национальной безопасности. Вполне естественно, договор предусматривает нераспространение ядерного оружия, то есть гарантирует запрет на его разработку. Вместе с тем, по утверждению американского «The Wall Street Journal», Трамп пошел на весьма значительные уступки в сделке с Саудовской Аравией.

В частности, соглашение не предусматривает строгого контроля и проведения регулярных инспекций МАГАТЭ над ядерной программой и отказа саудовцев от права на производства собственного топлива, тем самым исключив возможность создания инфраструктуры для создания атомного оружия. Подписанное США в 2009 году соглашение по данной тематике с ОАЭ содержит дополнительный протокол, который жестко гарантирует выполнение исключенных к саудовцам требований, и вошел в историю как «золотой стандарт» нераспространения ядерного оружия. Администрация Трампа планирует обосновать отказ от ограничений введением других мер, в том числе налаживанием партнерских отношений, которые позволят американцам внимательно отслеживать за саудовской программой ядерной энергетики.

Израиль встретил послабления США с яростным недовольством. Мало того, что сделка не содержит требования полной нормализации саудовско-израильских отношений, она не гарантирует научно-практической деятельности Королевства, аналогичной Ирану. Биньямин Нетаньяху рассчитывает на отказ американского конгресса утвердить ядерную сделку с Саудовской Аравией или, по крайней мере, отложить «в долгий ящик» ее рассмотрение. Однако вполне ожидаемо, что по данному документу возникнут острые споры и препятствия в его окончательном принятии, которые продлятся длительный период времени.

Заморозка отношений между Нетаньяху и Трампом усилена разногласиями по поводу ближневосточной политике Израиля: американский президент категорично потребовал от израильского премьер-министра прекратить военные действия в Ливане и вывести войска из этой страны и соседней Сирии. Предполагаемая сделка с Ираном одним из главных условий предусматривает отказ Тель-Авива от агрессии против Бейрута, с чем не могут согласиться израильтяне.

Выполнение требования Трампа по Ливану означает фиаско политики правительства Нетаньяху и его личное забвение с непредсказуемыми последствиями. Сохранение статус-кво в Ливане гарантирует отказ Ирана не только от мирных переговоров, но и от размораживания торгового судоходства в Персидском заливе и Аравийско-Красноморском районе. То есть, Дональд Трамп автоматически становится инициатором одного из острейших неразрешенных международных кризисов за последние 60 лет.

Как будет преодолен кризис в отношениях лидеров США и Израиля, предсказать трудно. Учитывая менталитет Трампа, не исключено, что в конечном итоге он способен «отказаться» от опоры на своего израильского союзника, и возложить на него всю вину за неспособность решить миром проблему возобновления судоходства в регионе.