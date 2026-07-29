Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 29 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавили 0,96% и торговались на уровне 2 212,26 и 885,55 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи поднялся на 4,65 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,7315 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 207,85 пункта (+0,76%), индекс РТС находился на уровне 883,79 пункта (+0,76%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 11,693 рубля (+2,6 копейки).