Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 29 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
29 июля 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии 29 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавили 0,96% и торговались на уровне 2 212,26 и 885,55 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи поднялся на 4,65 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,7315 рубля.
К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 207,85 пункта (+0,76%), индекс РТС находился на уровне 883,79 пункта (+0,76%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 11,693 рубля (+2,6 копейки).
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