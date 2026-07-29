Австрия: правящая коалиция идет по стопам германских коллег

Павел Александров, международный обозреватель

Выражение «Правый поворот в Европе» уже давно превратился если не в политологический штамп, то в расхожее словосочетание. Действительно, во многих странах континента партии крайне консервативной и националистической направленности успешно теснят привыкших десятилетиями «рулить» здесь центристов и левых. Яркими примерами тех, кого здесь охотно называют «правыми радикалами» или даже «экстремистами» является итальянская партия «Братья Италии», лидер которой Жорже Мелони уже занимает пост премьер-министра Италии, а также «Национальный фронт» Марин Ле Пен во Франции, которую нынешний президент Эммануэль Макрон был-таки вынужден недавно допустить для участия в грядущих там очередных президентских выборах. Нельзя не вспомнить немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) с ее яркими сопредседателями Алис Вайдель и Тино Хрупалла и, конечно, Австрийскую партию свободы, возглавляемую Хербертом Киклем.

Успех всех этих партий во многом объясняется схожими причинами, среди которых выделяются такие, как стагнация национальных экономик, ведущая к падению уровня жизни населения, бездумная миграционная политика властей, когда граждане постоянно озабочены собственной безопасностью, а также раздражение всевластием евробюрократии с центром в Брюсселе. Достаточно вспомнить, что АдГ в Германии возникла в свое время на базе движения т.н. «евроскептиков». С годами их количество в Европе только увеличилось, а отношение к менеджерам Евросоюза и Еврокомиссии превратилось, без преувеличения, в самую настоящую ненависть.

За минувшие годы эти партии постоянно наращивали свой авторитет среди населения. Так, например, в настоящее время представители АдГ уже являются депутатами всех парламентов (Ландтагов) федеральных земель Германии, а в Бундестаге – составляют самую многочисленную оппозиционную фракцию. В соседней Австрии родственная АдГ крайне правая Австрийская партия свободы (FPO), хотя и победила в 2024 году в ходе общенациональных выборов в федеральный парламент, но до сих пор вынуждена оставаться там в оппозиции, т.к. местным «умеренным» партиям после долгих, поистине мучительных, переговоров удалось-таки в 2025 году сформировать правящую коалицию из Австрийской народной партии (OVP), Социал-демократической партии Австрии (SPO) и либеральной партии NEOS.

Характерно, что за минувшие почти 500 дней нахождения у власти тройственной правительственной коалиции в Австрии ей не удалось убедить собственное население, что деятельность нынешнего кабинета министров способна улучшить уровень жизни граждан Австрийской республики, ведь все проводившиеся регулярные соцопросы каждый раз свидетельствовали, что большинство австрийских бюргеров, как и в 2024 году, отдают предпочтение «крайне правой» Австрийской партии свободы. Не случайно проводивший актуальное исследование по заказу газеты «Heute» эксперт Петер Хайек из Института Unique Research по поводу настроений респондентов констатировал: «Много разочарования, мало динамики».

Плохое настроение австрийцев привело к тому, что явным победителем снова стала Австрийская партия свободы Херберта Кикля, показавшая самый высокий результат за все время – 36% голосов потенциальных избирателей. У Австрийской народной партии канцлера Кристиана Штокера – 20%, а у местных социал-демократов – 18%, то есть, если бы австрийский парламент избирался бы прямо сейчас, то без согласия партии Кикля, у которой было бы больше трети голосов (т.н. Конституционная треть), австрийский Национальный совет (парламент) не смог бы принять ни одного решения.

Кстати, нынешний результат Социал-демократической партии Австрии (18%) еще на три процентных пункта хуже, чем ее исторический минимум из 2024 года. Наблюдатели отметили, что население уже не считает эту партию «партией трудящихся». Вообще в ходе опроса 57% респондентов ответили, что их страна «идет в неправильном направлении», и всего лишь 31% придерживается противоположного мнения. Вполне ожидаемо и то, что 91% сторонников Австрийской партии свободы недовольны работой нынешнего правительства.

Развитие внутриполитической ситуации в Австрии вполне может служить уроком для властей современной Германии. Вена стремилась не допустить к управлению страной правую Австрийскую партию свободы, отгородившись от потребностей своего населения тройственной, но крайне невыразительной правительственной коалицией. Но, судя по тому, как растут рейтинги этой «нежелательной» для австрийского политбомонда партии, на следующих выборах в парламент Австрийская партия свободы может не просто снова их выиграть, но победить с разгромным счетом, получив большинство в парламенте.

Похоже, власти ФРГ допускают такую же ошибку, объявив «Альтернативу для Германии» «нерукопожатной» и отказавшись от любого сотрудничества с ней. В результате надменный Берлин уже получил ситуацию, когда АдГ, согласно актуальным соцопросам, значительно опережает ХДС канцлера Фридриха Мерца (29% против 21%), а рейтинг партнера ХДС по правительственной коалиции – СДПГ -- упал до исторического для нее минимума в 12%, и никакой «народной» партией она себя нынче называть уже никак не может. Налицо «правый поворот», бороться с которым ни Вена, ни Берлин не в состоянии. Тем более, что в самом ближайшем будущем (6-го сентября) Фридриху Мерцу предстоит пережить выборы в региональный парламент земли Саксония-Анхальт, где, по предварительным опросам, партия «Альтернатива для Германии» набирает убийственные для ХДС 41% голосов.