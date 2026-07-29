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Котяков: высшее образование сохранит актуальность при спросе на рабочие профессии

Котяков: высшее образование сохранит актуальность при спросе на рабочие профессии Котяков: высшее образование сохранит актуальность при спросе на рабочие профессии

Высшее образование не потеряет свою актуальность в свете повышения спроса на рабочие профессии. Соответствующую точку зрения изложил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС.

Высшее образование не потеряет свою актуальность в свете повышения спроса на рабочие профессии. Соответствующую точку зрения изложил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС.

"Я не думаю, что высшее образование потеряет актуальность в будущем. Есть профессии, которые требуют среднего профессионального образования - и они действительно востребованы в среднесрочной перспективе. Многие позиции обеспечивают высокий уровень дохода. Вместе с тем есть профессии, которые требуют высшего уровня квалификации - и они тоже востребованы, и сохранят свою актуальность и в дальнейшем", - отметил он.

Котяков также считает, что искусственный интеллект может взять на себя выполнение ряда функций, но для постановки задач и верификации результатов все равно потребуются специалисты, которые смогут контролировать процессы.

"Большой спрос на квалифицированных рабочих не отменяет спроса на инженеров. Для профессиональной востребованности важно выбирать будущее направление обучения исходя из склонностей, интереса, специфики экономики региона, в котором молодой человек планирует строить свою карьеру. И рабочая профессия, и специальность, требующая вузовского диплома, могут обеспечить высокий доход и профессиональную востребованность, но успешная карьера сегодня требует готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни, постоянному обновлению навыков и знаний", - указал он.

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Теги:
#высшее образование
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#котяков
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#высшее образование
#спрос
#котяков
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