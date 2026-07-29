Путин: мы сделаем все для победы России

«Мы добьёмся своих целей и вместе сделаем всё для победы, для России», - заявил президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на встрече с депутатами Государственной Думы восьмого созыва.

«Мы добьёмся своих целей и вместе сделаем всё для победы, для России», - заявил президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на встрече с депутатами Государственной Думы восьмого созыва.

Как заявил президент, «Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, всё общество. Мы добьёмся своих целей и вместе сделаем всё для победы, для России. (…)

Подлинный выбор и воля людей, граждан России лежат в основе всех наших стратегических решений. Никаких других целей у нас нет. Именно это так не нравится тем, кто отказывает другим народам в их праве на самоопределение, на свой, свободный путь. Когда им выгодно, они всегда вспоминают Устав Организации Объединённых Наций, а первую статью предпочитают сегодня забывать – право наций на самоопределение. Тем, кто привык видеть в других странах не равноправных партнёров, а покорных, бессловесных вассалов, такие двойные стандарты всегда выгодны. Но мы прекрасно понимаем, что происходит.

С незаконными ограничениями, попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно: и после Русской весны 2014 года, и до того. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит «мировые рекорды». Причём сразу по двум критериям – и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, которые эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других стран.

Желая пошатнуть Российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет.

Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации и готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам».