Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму

В России предъявили обвинение сооснователю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности, инициирована процедура его объявления в международный розыск. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщает ТАСС .

В России предъявили обвинение сооснователю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности, инициирована процедура его объявления в международный розыск. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщает ТАСС.

"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в нарушение законодательства РФ администрацией Telegram не удалены многочисленные каналы, чаты и боты этого мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб".

В феврале текущего года "Российская газета" со ссылкой на данные ФСБ информировала о том, что действия Дурова расследуют в рамках уголовного дела о содействии терроризму. Согласно материалам ФСБ, с 2022 года в России было зарегистрировано 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram, включая организацию теракта в "Крокус сити холле", убийства Дарьи Дугиной, Максима Фомина, 9 высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Кроме того, ФСБ предотвратила 475 терактов, подготовка которых осуществлялась через Telegram, включая 61 массовое убийство подростками в школах. Вместе с тем было зафиксировано порядка 700 прямых угроз членам семей военнослужащих РФ.