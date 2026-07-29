В ООН обратили внимание на угрозу новой эпидемии ВИЧ

Дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может повлечь за собой новый всплеск эпидемии и нейтрализовать достигнутый за последние десятилетия прогресс. Об этом сказано в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может повлечь за собой новый всплеск эпидемии и нейтрализовать достигнутый за последние десятилетия прогресс. Об этом сказано в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Подчеркивается, что "без возобновления обязательств и действий мир может столкнуться с новым всплеском эпидемии ВИЧ". Согласно документу, в 2025 году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода уменьшилось на 18%, более чем на $1,5 млрд с $8,8 млрд в 2024 году до $7,3 млрд. Это стало крупнейшим падением почти за два десятка лет.

В UNAIDS обратили внимание, что сокращение финансирования уже отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения ВИЧ. Так в Камеруне, Нигерии и Замбии количество людей, получивших профилактику ВИЧ, снизилось более чем на 50%. Уточняется, что число новых случаев ВИЧ продолжает демонстрировать рост в 21 стране. В целом с 2010 по 2025 год рост был зафиксирован в Восточной Европе и Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По информации UNAIDS, в 2025 году ВИЧ заразились порядка 1,2 млн человек, 570 тыс. скончались от заболеваний, связанных со СПИД. В 2025 году около 9 млн из 41 млн человек, живущих с ВИЧ во всем мире, не получали терапию.