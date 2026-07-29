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Трамп жертвует Украиной во имя истощения России

Мнение аналитика Владимира Джаралла

Трамп жертвует Украиной во имя истощения России Трамп жертвует Украиной во имя истощения России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил много вопросов на состоявшихся 28 июля в Белом доме встрече с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил много вопросов на состоявшихся 28 июля в Белом доме встрече с Владимиром Зеленским.

"Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!" - написал американский лидер в Truth Соц. сети, имея в виду переговоры с Зеленским. Подробностей он не привел. Не раскрыла подробностей встречи и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Встреча длилась менее часа и была закрыта для прессы.

Зеленский в свою очередь заявил интернет-изданию  Axios, что попросил Трампа предоставить на зиму 300 ракет «Пэтриот», чтобы отбиваться от атак на энергетику. «Он сообщил, что Трамп пообещал постараться помочь, но также дал понять, что это сложно из-за необходимости использования перехватчиков в войне с Ираном», - говорится в материале.

Также президент Украины рассказал, что с американскими оборонными компаниями изучается возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, аналогичными ракетам «Патриот».

По данным издания, Зеленский и президент Финляндии Стубб на встрече с сенаторами США убеждали их в необходимости санкций, заявляя, что Россия находится в проигрышном положении. После встречи Зеленский наблюдал за голосованием из зала Сената.

Политический аналитик Владимир Джаралла оценивает «прошедшую встречу Трампа и Зеленского как стандартную. Здесь не было того, что наблюдатели могли оценивать как прорыв. Но точно также нельзя сказать, что детально изменилась позиция сторон с точки зрения интересов России. Перед нами подтверждение того, что правящие круги США возвращаются к обострению, подобно тому, как было в начале конфликта. Трамп считает, что решена главная задача - прямого столкновения между Россией и США сейчас не предвидится, а европейцы берут на себя основное финансовое бремя и закупают вооружения в США. Но при этом поддержка США разведданными никогда не прекращалась. В связи с этим прорыв Анкориджа можно считать исчерпанным. США отказались от своих обязательств, и нам предстоит возвращение к традиционному методу – применению военной силы, а преимущество на поле боя  за нами».  

По мнению эксперта, «Трамп придерживается тактики, что Украина будет принесена в жертву для истощения России. Но тут надо заметить, что ряд аналитиков указывает, что Россия может себе позволить продолжение СВО, в то время как Запад находится на пределе своих возможностей. Правда они у него по-прежнему велики».          

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Теги:
#встреча
#трамп
#зеленский
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