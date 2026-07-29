Ближневосточный конфликт разрастается

Президент США Дональд Трамп провел 28 июля в Белом Доме встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Во встрече с американской стороны участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, свидетельствуют фотографии, распространенные канцелярией израильского премьера. Израильский телеканал «12» отмечает, что встреча Нетаньяху с Трампом стала уже восьмой с момента его переизбрания на пост американского лидера и продлилась почти 1,5 часа.

Израильский премьер в интервью телеканалу Fox News назвал прошедшие переговоры "одной из лучших встреч" с Трампом за все время. Главной темой переговоров стал Иран.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Трамп оказал Нетаньяху менее теплый прием, чем обычно.

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отметил, что «мы не знаем детали прошедшей встречи. Известно только то, что она по заявлению сторон прошла конструктивно и в доброжелательной обстановке. Это свидетельствует о прежнем настрое США и Израиля в рамках разрешения иранского кризиса».

В целом же, по словам эксперта, «оценивая ситуацию вокруг Ирана, мы видим, что наблюдается тенденция к эскалации конфликта и вовлечении в него Саудовской Аравии, а также развитие событий по ситуационному сценарию, как в Йемене и Ираке. Безусловно, конфликт разрастается, вовлекая в себя соседние страны. Поэтому в отсутствии дипломатического решения он может существенно усложнится и перерасти в более масштабную региональную войну с участием иранских прокси и сил, поддерживаемых той же Саудовской Аравией и другими странами».