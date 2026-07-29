Президент назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении советника главы Минсельхоза Ольги Абрамовой временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Текст документа распространила пресс-служба Кремля.

"Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики", - следует из документа.

Ранее в среду глава государства провел встречу с Абрамовой в Кремле, при общении он предложил ей возглавить Удмуртию и пожелал успехов на новом посту. Кроме того, Путин утвердил просьбу об отставке предыдущего главы региона Александра Бречалова.

Абрамова осенью 2024 года стала советником главы Минсельхоза. Прежде она занимала должность исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии. Она родилась в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии, работала в министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, была гендиректором агрокомплекса "Бабинский". В 2018 году Абрамова стала главой регионального минсельхозпрода, где проработала до назначения и. о. председателя правительства региона.

Абрамова станет третьей женщиной - руководителем региона в нынешнем губернаторском корпусе РФ.