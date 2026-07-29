Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2026 / 16:14
КОТИРОВКИ
USD
29/07
78.6980
EUR
29/07
89.6292
Новости часа
В России могут заблокировать чат-бот "Дайвинчик" В Японии жертвами тепловых ударов за неделю стали 45 человек
Москва
29 июля 2026 / 16:14
Котировки
USD
29/07
currency
78.6980
0.0000
EUR
29/07
currency
89.6292
0.0000
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
29 июля 2026 / 12:45
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика

Президент назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

Президент назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии Президент назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении советника главы Минсельхоза Ольги Абрамовой временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Текст документа распространила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении советника главы Минсельхоза Ольги Абрамовой временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Текст документа распространила пресс-служба Кремля.

"Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики", - следует из документа. 

Ранее в среду глава государства провел встречу с Абрамовой в Кремле, при общении он предложил ей возглавить Удмуртию и пожелал успехов на новом посту. Кроме того, Путин утвердил просьбу об отставке предыдущего главы региона Александра Бречалова.

Абрамова осенью 2024 года стала советником главы Минсельхоза. Прежде она занимала должность исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии. Она родилась в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии, работала в министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, была гендиректором агрокомплекса "Бабинский". В 2018 году Абрамова стала главой регионального минсельхозпрода, где проработала до назначения и. о. председателя правительства региона.

Абрамова станет третьей женщиной - руководителем региона в нынешнем губернаторском корпусе РФ. 

  • new_top
Теги:
#удмуртия
#глава
#путин
#назначение
#ольга абрамова
Также по теме:
29.07.2026 13:30
В ГД призвали дать многодетным право на 1 млн рублей вместо бесплатного участка
28.07.2026 21:47
Захарова подвергла критике заявления нового посла ФРГ о требованиях к России
28.07.2026 20:59
Президент назначил Андрея Подъелышева послом РФ в КНДР
28.07.2026 18:59
В Москву прибыл новый посол ФРГ Клеменс фон Гётце
28.07.2026 16:58
Володин: православие стало одной из основ суверенитета России
28.07.2026 14:15
Мишустин отметил стратегическое значение железных дорог в России
28.07.2026 13:57
В МИД РФ назвали условие для восстановления контактов с Японией
28.07.2026 11:20
В ЛДПР призвали создать на портале "Госуслуги" единый реестр нянь
28.07.2026 10:39
В ОП полагают, что МРОТ в России должен составлять не менее 50 тыс. рублей
27.07.2026 21:31
Картаполов объяснил "полетом фантазии" Зеленского слухи о мобилизации в РФ
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
14:15
В России могут заблокировать чат-бот "Дайвинчик"
13:58
В Японии жертвами тепловых ударов за неделю стали 45 человек
13:46
Президент Приднестровья подчеркнул эффективность российских миротворцев
13:37
Путин: мы сделаем все для победы России
13:30
В ГД призвали дать многодетным право на 1 млн рублей вместо бесплатного участка
13:15
Российские ВС освободили Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области
12:57
Президент назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии
12:45
В ООН обратили внимание на угрозу новой эпидемии ВИЧ
12:31
Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму
12:15
Котяков: высшее образование сохранит актуальность при спросе на рабочие профессии
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО