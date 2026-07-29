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Российские ВС освободили Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области

Российские ВС освободили Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области Российские ВС освободили Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), также установлен контроль над Новой Сечью в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), также установлен контроль над Новой Сечью в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Светлое ДНР. Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области", - следует из сообщения.

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Теги:
#днр
#сумская область
#освобождение
#вс рф
#светлое
#новая сечь
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