Российские ВС освободили Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), также установлен контроль над Новой Сечью в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), также установлен контроль над Новой Сечью в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Светлое ДНР. Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области", - следует из сообщения.