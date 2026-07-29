В ГД призвали дать многодетным право на 1 млн рублей вместо бесплатного участка

Многодетным семьям необходимо предоставить право выбора между бесплатным земельным участком и компенсацией в 1 млн рублей. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС .

Многодетным семьям необходимо предоставить право выбора между бесплатным земельным участком и компенсацией в 1 млн рублей. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

По его словам, компенсации вместо земельного участка для многодетных вводятся по усмотрению регионов и в среднем по России составляют 200-300 тыс. рублей.

"Давайте на выбор либо земельный участок в нормальном месте, где есть вся инфраструктура, либо 1 млн рублей", - сказал политик, отметив, что такая мера должна быть введена на федеральном уровне.

Он также обратил внимание, что норма о бесплатных участках под ИЖС для многодетных семей действует с 2011 года, однако регионы выделяют земельные участки по-разному. "Одним семьям везет - дают нормальные участки. Другим выделяют землю на выселках, без дорог, инфраструктуры. Третьим компенсируют деньгами, четвертым вообще ничего не дают", - указал Миронов.

"За 1 млн рублей они сами могут найти себе участок. Вот это будет справедливо и правильно, поэтому будем настаивать на такой нашей инициативе", - добавил он.