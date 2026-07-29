Президент Приднестровья Вадим Красносельский в 34-ю годовщину ввода российских миротворческих сил в регион отметил эффективность миротворческой операции на Днестре под эгидой РФ.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский в 34-ю годовщину ввода российских миротворческих сил в регион отметил эффективность миротворческой операции на Днестре под эгидой РФ.

"Россия продолжает оставаться гарантом мирного урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем. Действующая на берегах Днестра совместная миротворческая операция носит легитимный характер, она доказала свою высокую эффективность. Глубоко убежден, что нынешний формат миротворческой операции должен быть сохранен", - сказано в обращении, размещенном на сайте президента непризнанной республики.

Красносельский обратил внимание, что 34 года назад благодаря вводу российских миротворческих сил удалось остановить кровопролитие, которое развязано властями Молдавии в ходе "вооруженной агрессии против приднестровского народа".

Миротворцы РФ были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Кроме того, в регионе находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью порядка 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из стран Европы. Процесс их утилизации был заблокирован руководством Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

В Молдавии настаивают на выводе ОГРВ и предлагают заменить миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. При этом в Тирасполе выступают против вывода российских военных, поскольку гражданской миссии не удалось в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, жертвами которого стали больше тысячи человек, десятки тысяч пострадали и стали беженцами.