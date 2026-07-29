В больницы Японии с тепловыми ударами в период с 20 по 26 июля были доставлены порядка 18,6 тыс. человек, 45 из них скончались. Число пострадавших более чем на 7,7 тыс. превышает показатель предыдущей недели и стало самым большим в текущем году. Соответствующие данные приводит министерство по административным делам и коммуникациям страны.
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
29 июля 2026 / 12:45
Общество
В Японии жертвами тепловых ударов за неделю стали 45 человек
29 июля 2026 / 13:58
© Tomohiro Ohsumi/ Getty Images/ТАСС
В больницы Японии с тепловыми ударами в период с 20 по 26 июля были доставлены порядка 18,6 тыс. человек, 45 из них скончались. Число пострадавших более чем на 7,7 тыс. превышает показатель предыдущей недели и стало самым большим в текущем году. Соответствующие данные приводит министерство по административным делам и коммуникациям страны.
Уточняется, что среди доставленных в медучреждения с тепловыми ударами более 710 человек были госпитализированы на срок более трех недель. Около 58% пострадавших - люди в возрасте старше 65 лет.
В Японии с 21 июля пять дней подряд в некоторых районах отмечалась температура выше 40 градусов Цельсия.
Также по теме:
29.07.2026 10:41При землетрясении в Японии погибли 13 человек
28.07.2026 19:13CCTV: число погибших из-за оползня на юго-западе Китая превысило 40
28.07.2026 15:32В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
23.07.2026 12:29Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 398
22.07.2026 16:32TF1: природный пожар на юге Франции охватил 2,5 тыс. га
22.07.2026 12:59Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 346
21.07.2026 14:33Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 278
20.07.2026 15:44Трамп призвал Карни взять под контроль лесные пожары в Канаде
20.07.2026 14:14Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 208
Актуально