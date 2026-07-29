В Японии жертвами тепловых ударов за неделю стали 45 человек

В больницы Японии с тепловыми ударами в период с 20 по 26 июля были доставлены порядка 18,6 тыс. человек, 45 из них скончались. Число пострадавших более чем на 7,7 тыс. превышает показатель предыдущей недели и стало самым большим в текущем году. Соответствующие данные приводит министерство по административным делам и коммуникациям страны.

В больницы Японии с тепловыми ударами в период с 20 по 26 июля были доставлены порядка 18,6 тыс. человек, 45 из них скончались. Число пострадавших более чем на 7,7 тыс. превышает показатель предыдущей недели и стало самым большим в текущем году. Соответствующие данные приводит министерство по административным делам и коммуникациям страны.

Уточняется, что среди доставленных в медучреждения с тепловыми ударами более 710 человек были госпитализированы на срок более трех недель. Около 58% пострадавших - люди в возрасте старше 65 лет.

В Японии с 21 июля пять дней подряд в некоторых районах отмечалась температура выше 40 градусов Цельсия.