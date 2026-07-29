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В России могут заблокировать чат-бот "Дайвинчик"

В России могут заблокировать чат-бот "Дайвинчик" В России могут заблокировать чат-бот "Дайвинчик"

В России намерены заблокировать чат-бот знакомств "Дайвинчик" в Telegram, где украинские спецслужбы вербовали подростков в террористическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

В России намерены заблокировать чат-бот знакомств "Дайвинчик" в Telegram, где украинские спецслужбы вербовали подростков в террористическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

По ее словам, "во взаимодействии с компетентными органами уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса".

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Теги:
#блокировка
#россия
#чат-бот
#дайвинчик
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