В России намерены заблокировать чат-бот знакомств "Дайвинчик" в Telegram, где украинские спецслужбы вербовали подростков в террористическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
29 июля 2026 / 12:45
Общество
В России могут заблокировать чат-бот "Дайвинчик"
29 июля 2026 / 14:15
© СК России/ ТАСС
В России намерены заблокировать чат-бот знакомств "Дайвинчик" в Telegram, где украинские спецслужбы вербовали подростков в террористическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.
По ее словам, "во взаимодействии с компетентными органами уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса".
Теги:
Также по теме:
29.07.2026 12:31Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму
27.07.2026 20:45Песков заявил о контактах по восстановлению работы Telegram
23.07.2026 18:30Глава Nvidia считает чушью опасения по поводу использования ИИ
21.07.2026 21:59Минцифры подготовило доктрину по борьбе с IТ-преступлениями
17.07.2026 15:15Российские госслужащие должны будут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году
17.07.2026 13:30ТАСС: блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о ВС РФ
16.07.2026 16:43Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play
10.07.2026 20:58Бориса Надеждина внесли в реестр иноагентов
Актуально