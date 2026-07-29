В России намерены заблокировать чат-бот знакомств "Дайвинчик" в Telegram, где украинские спецслужбы вербовали подростков в террористическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС .

В России намерены заблокировать чат-бот знакомств "Дайвинчик" в Telegram, где украинские спецслужбы вербовали подростков в террористическую деятельность. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

По ее словам, "во взаимодействии с компетентными органами уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса".