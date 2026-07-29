Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2026 / 17:46
КОТИРОВКИ
USD
29/07
78.6980
EUR
29/07
89.6292
Новости часа
Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши ВС РФ нанесли удар по используемой ВСУ транспортной и логистической инфраструктуре
Москва
29 июля 2026 / 17:46
Котировки
USD
29/07
currency
78.6980
0.0000
EUR
29/07
currency
89.6292
0.0000
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
29 июля 2026 / 12:45
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика

Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших за все время

Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших за все время Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших за все время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал состоявшуюся 28 июля в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме как отличную, указав, что она стала одной из лучших за все время.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал состоявшуюся 28 июля в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме как отличную, указав, что она стала одной из лучших за все время.

"Отличная встреча. Состоялся открытый разговор, основанный на взаимной поддержке и понимании единых целей, в числе которых - обеспечение того, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие. Одна из лучших встреч с президентом Трампом", - отметил глава израильского правительства в видеообращении, размещенном им в соцсетях.

По словам премьера, на переговорах "присутствовала вся команда Трампа", а стороны смогли "обменяться идеями, а также скоординировать важные действия для безопасности и будущего Израиля".

На фотографиях, распространенных канцелярией Нетаньяху, с американской стороны во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Переговоры продолжались порядка 1,5 часа.

  • new_top
Теги:
#встреча
#нетаньяху
#трамп
Также по теме:
29.07.2026 15:30
Посол КНР в США заверил, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии
29.07.2026 10:21
Трамп отметил, что обсудил много вопросов с Зеленским и Нетаньяху
28.07.2026 21:29
Трамп хотел бы избежать атак на гражданскую инфраструктуру Ирана
28.07.2026 12:59
Президенты России и Азербайджана обсудили двустороннюю и международную повестку
28.07.2026 12:46
В США лишь 33% респондентов поддерживают удары по Ирану
28.07.2026 10:18
NY Post: Нетаньяху передаст Трампу разведданные о ядерной программе Ирана
27.07.2026 19:15
WP: Джо Байден заметно ослаб из-за рака
27.07.2026 10:59
NYT: Трамп допускает три варианта развития ситуации с Ираном
24.07.2026 21:45
Трамп считает, что КНР и РФ не помогают оружием Ирану
24.07.2026 20:59
Песков: Россия принимает во внимание, что США накачивают Украину вооружениями
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
Военный эксперт Кнутов: возможности для защиты комплексов «Wildberries» есть
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
15:59
Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши
15:44
ВС РФ нанесли удар по используемой ВСУ транспортной и логистической инфраструктуре
15:30
Посол КНР в США заверил, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии
15:14
Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом
14:59
FT: Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о члентсве Украины в ЕС
14:44
Стоимость нефти Brent растет более чем на 5%
14:29
Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших за все время
14:15
В России могут заблокировать чат-бот "Дайвинчик"
13:58
В Японии жертвами тепловых ударов за неделю стали 45 человек
13:46
Президент Приднестровья подчеркнул эффективность российских миротворцев
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО