Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших за все время

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал состоявшуюся 28 июля в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме как отличную, указав, что она стала одной из лучших за все время.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал состоявшуюся 28 июля в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме как отличную, указав, что она стала одной из лучших за все время.

"Отличная встреча. Состоялся открытый разговор, основанный на взаимной поддержке и понимании единых целей, в числе которых - обеспечение того, чтобы Иран не заполучил ядерное оружие. Одна из лучших встреч с президентом Трампом", - отметил глава израильского правительства в видеообращении, размещенном им в соцсетях.

По словам премьера, на переговорах "присутствовала вся команда Трампа", а стороны смогли "обменяться идеями, а также скоординировать важные действия для безопасности и будущего Израиля".

На фотографиях, распространенных канцелярией Нетаньяху, с американской стороны во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Переговоры продолжались порядка 1,5 часа.