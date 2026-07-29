Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%.
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Экономика
Стоимость нефти Brent растет более чем на 5%
29 июля 2026 / 14:44
© Brandon Bell/ Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%.
По состоянию на 13:40 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 5,23% и торговалась на уровне $88,49 за баррель.
К 13:55 мск цена Brent ускорила рост до $88,57 за баррель (+5,33%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 5,07% и находилась на отметке в $83,28 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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