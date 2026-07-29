Стоимость нефти Brent растет более чем на 5%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%.

По состоянию на 13:40 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 5,23% и торговалась на уровне $88,49 за баррель.

К 13:55 мск цена Brent ускорила рост до $88,57 за баррель (+5,33%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 5,07% и находилась на отметке в $83,28 за баррель, свидетельствуют данные площадки.