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Экономика

Стоимость нефти Brent растет более чем на 5%

Стоимость нефти Brent растет более чем на 5% Стоимость нефти Brent растет более чем на 5%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%.

По состоянию на 13:40 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 5,23% и торговалась на уровне $88,49 за баррель.

К 13:55 мск цена Brent ускорила рост до $88,57 за баррель (+5,33%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 5,07% и находилась на отметке в $83,28 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

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Теги:
#brent
#цена
#нефть
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