FT: Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о члентсве Украины в ЕС

Венгрия на этапе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о членстве Украины в Евросоюзе, которые касаются экономических и социальных вопросов. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times (FT).

Венгрия на этапе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о членстве Украины в Евросоюзе, которые касаются экономических и социальных вопросов. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times (FT).

Как отмечается, Венгрия отложила открытие второго и третьего кластеров, которые предполагают интеграцию в единый рынок и расширение экономической и социальной политики. В сложившейся ситуации чиновники ЕС полагают, что для сохранения поддержки Будапешта потребуется "политическое воздействие" на него, указывает издание.

Кроме того, венгерские власти выступают против ускоренного принятия Украины в ЕС. Как заявил неназванный представитель Венгрии, Киев "не должен получать более благоприятное отношение", чем кандидаты Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования объединения.

Процесс переговоров о присоединении к ЕС разбит на 33 раздела, которые объединены в шесть кластеров. Начало переговоров не задает никаких временных рамок и не дает гарантий приема в ЕС. К примеру, Черногория, которая может вступить в ЕС в 2027 году, ведет эти переговоры уже 14 лет. Турция формально остается кандидатом уже почти 21 год.