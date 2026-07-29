Новый обмен пленными между Москвой и Киевом в настоящее время готовится. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" в "Сенеже".
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Общество
Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом
29 июля 2026 / 15:14
© Артем Геодакян/ ТАСС
Новый обмен пленными между Москвой и Киевом в настоящее время готовится. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" в "Сенеже".
"Мы готовим ближайший обмен. Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс", - отметила она.
Лантратова уточнила, что работа ведется по двум категориям граждан - это военнопленные и гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут вернуться домой. "По каждому списку идут свои переговоры, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем реализовать этот этап", - указала она.
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