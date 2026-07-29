Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом

Новый обмен пленными между Москвой и Киевом в настоящее время готовится. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" в "Сенеже".

Новый обмен пленными между Москвой и Киевом в настоящее время готовится. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" в "Сенеже".

"Мы готовим ближайший обмен. Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс", - отметила она.

Лантратова уточнила, что работа ведется по двум категориям граждан - это военнопленные и гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут вернуться домой. "По каждому списку идут свои переговоры, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем реализовать этот этап", - указала она.