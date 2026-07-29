Посол КНР в США заверил, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии

Китай никогда не пойдет по пути гегемонизма, а также не будет пытаться делить мир на сферы влияния. С таким заявлением выступил посол Китая в США Се Фэн 28 июля.

Китай никогда не пойдет по пути гегемонизма, а также не будет пытаться делить мир на сферы влияния. С таким заявлением выступил посол Китая в США Се Фэн 28 июля.

"Вне зависимости от международной обстановки и от того, как далеко Китай продвинется в своем развитии, мы никогда не будем стремиться к гегемонии или экспансии, а также не будем добиваться создания каких-либо сфер влияния. Мы сохраняем приверженность тому, чтобы и далее оставаться опорой всеобщего мира и стабильности", - сказал он, выступая на приеме в посольстве КНР в Вашингтоне по случаю 99-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По словам дипломата, стратегия Пекина в сфере безопасности "сфокусирована на самообороне". Китай "привержен политике неприменения первым ядерного оружия и никогда не участвует в гонке ядерных вооружений", отметил он.

"Сегодня дефицит мира, развития, безопасности и эффективного управления продолжает расти, ни одна страна не может оставаться в стороне от этого. Односторонние действия приведут лишь к конфликтам, игра с нулевой суммой только усилит конфронтацию, а гегемонизм и запугивание усугубят кризис", - заключил Се Фэн.