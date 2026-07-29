ВС РФ нанесли удар по используемой ВСУ транспортной и логистической инфраструктуре

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по объектам топливной, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам вооружения, боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотников противника, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по объектам топливной, транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складам вооружения, боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотников противника, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.