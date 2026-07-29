Более одной трети поляков признались, что после февраля 2022 года их отношение к Украине ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром Opinia24 по заказу еженедельника Polityka.
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Общество
Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши
29 июля 2026 / 15:59
© AP Photo/ Czarek Sokolowski/ТАСС
Более одной трети поляков признались, что после февраля 2022 года их отношение к Украине ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром Opinia24 по заказу еженедельника Polityka.
Как отмечается, об ухудшении своего отношения к Украине заявили 36% участников опроса. 54% указали, что их отношение к Украине не изменилось и всего 3% сообщили, что стали относиться к Украине лучше.
Вместе с тем 52% респондентов выступили против поддержки Польшей попыток Украины войти в состав Европейского союза. Противоположное мнение высказали 33% опрошенных.
Опрос Opinia24 проводился по всей стране 13-15 июля среди 1 тыс. взрослых граждан.
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