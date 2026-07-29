Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 июля 2026 / 19:18
КОТИРОВКИ
USD
29/07
78.6980
EUR
29/07
89.6292
Новости часа
Япония: демографический кризис нарастает Новак дал поручение продолжить контроль за ценами на топливо
Москва
29 июля 2026 / 19:18
Котировки
USD
29/07
currency
78.6980
0.0000
EUR
29/07
currency
89.6292
0.0000
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
29 июля 2026 / 19:01
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
29 июля 2026 / 13:03
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
29 июля 2026 / 12:49
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Украина сегодня / Политика и религия
Общество

Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши

Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши

Более одной трети поляков признались, что после февраля 2022 года их отношение к Украине ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром Opinia24 по заказу еженедельника Polityka.

Более одной трети поляков признались, что после февраля 2022 года их отношение к Украине ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром Opinia24 по заказу еженедельника Polityka.

Как отмечается, об ухудшении своего отношения к Украине заявили 36% участников опроса. 54% указали, что их отношение к Украине не изменилось и всего 3% сообщили, что стали относиться к Украине лучше.

Вместе с тем 52% респондентов выступили против поддержки Польшей попыток Украины войти в состав Европейского союза. Противоположное мнение высказали 33% опрошенных.

Опрос Opinia24 проводился по всей стране 13-15 июля среди 1 тыс. взрослых граждан.

  • new_top
Теги:
#отношение
#поляки
#украина
Также по теме:
29.07.2026 15:44
ВС РФ нанесли удар по используемой ВСУ транспортной и логистической инфраструктуре
29.07.2026 15:14
Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом
29.07.2026 14:59
FT: Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о члентсве Украины в ЕС
29.07.2026 13:15
Российские ВС освободили Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области
28.07.2026 20:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 410 военнослужащих
28.07.2026 19:28
Встреча Трампа и Зеленского продлилась около часа
28.07.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 842 дрона ВСУ
28.07.2026 14:58
Мирошник заявил о гибели 57 россиян за неделю в результате атак ВСУ
28.07.2026 13:16
ВС РФ нанесли удар по балкеру с грузами ВСУ в Черном море и судну в порту Николаев
28.07.2026 11:42
Трамп примет Зеленского в Белом доме в 16:30 мск
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Лавров: прекращение огня – это ультиматум Запада
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Экономист Колташов: европейские обыватели не хотят воевать с Россией
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
16:59
Новак дал поручение продолжить контроль за ценами на топливо
16:44
Пашинян оценил как удачный телефонный разговор с Путиным
16:29
Численность населения Японии впервые за 42 года сократилась до менее чем 120 млн
16:14
Актер Том Чэдбон умер в возрасте 80 лет
15:59
Opinia24: отношение к Украине ухудшилось у 36% граждан Польши
15:44
ВС РФ нанесли удар по используемой ВСУ транспортной и логистической инфраструктуре
15:30
Посол КНР в США заверил, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии
15:14
Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Киевом
14:59
FT: Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о члентсве Украины в ЕС
14:44
Стоимость нефти Brent растет более чем на 5%
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО