Британский актер Том Чэдбон, известный по ролям в сериале "Доктор Кто" (Doctor Who, 1979-1986) и "Игра престолов", скончался на 81-м году жизни. Об этом пишет газета The Daily Mirror.
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Общество
Актер Том Чэдбон умер в возрасте 80 лет
29 июля 2026 / 16:14
© LMPC via Getty Images/ТАСС
Британский актер Том Чэдбон, известный по ролям в сериале "Доктор Кто" (Doctor Who, 1979-1986) и "Игра престолов", скончался на 81-м году жизни. Об этом пишет газета The Daily Mirror.
Актер ушел из жизни в минувшие выходные, причина его смерти не называется. Чэдбон также исполнил роль в одной из частей бондианы "Казино Рояль" (Casino Royale, 2006), фильме о британской разведчице Гертруде Белл "Письма из Багдада" (Letters from Baghdad, 2016). Последней его работой стала роль в "Игре престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), где Чэдбон сыграл верховного септона Мейнарда.
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