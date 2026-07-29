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Актер Том Чэдбон умер в возрасте 80 лет

Актер Том Чэдбон умер в возрасте 80 лет Актер Том Чэдбон умер в возрасте 80 лет

Британский актер Том Чэдбон, известный по ролям в сериале "Доктор Кто" (Doctor Who, 1979-1986) и "Игра престолов", скончался на 81-м году жизни. Об этом пишет газета The Daily Mirror.

Британский актер Том Чэдбон, известный по ролям в сериале "Доктор Кто" (Doctor Who, 1979-1986) и "Игра престолов", скончался на 81-м году жизни. Об этом пишет газета The Daily Mirror.

Актер ушел из жизни в минувшие выходные, причина его смерти не называется. Чэдбон также исполнил роль в одной из частей бондианы "Казино Рояль" (Casino Royale, 2006), фильме о британской разведчице Гертруде Белл "Письма из Багдада" (Letters from Baghdad, 2016). Последней его работой стала роль в "Игре престолов" (Game of Thrones, 2011-2019), где Чэдбон сыграл верховного септона Мейнарда.

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Теги:
#актер
#смерть
#том чэдбон
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