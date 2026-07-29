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Общество

Численность населения Японии впервые за 42 года сократилась до менее чем 120 млн

Численность населения Японии впервые за 42 года сократилась до менее чем 120 млн Численность населения Японии впервые за 42 года сократилась до менее чем 120 млн

Численность населения Японии впервые за 42 года снизилась до менее чем 120 млн, свидетельствуют статистические данные правительства.

Численность населения Японии впервые за 42 года снизилась до менее чем 120 млн, свидетельствуют статистические данные правительства.

За минувший год численность японских граждан уменьшилась на 916 тыс. и составила 119,736 млн. Это самые высокие темпы сокращения населения с 1968 года.

Вместе с тем численность иностранцев проживающих в Японии впервые в истории составила более 4 млн. Так, общая численность населения этой страны насчитывает 123,7 млн.

В последние годы в Японии отмечается рекордно низкая рождаемость, которая обусловлена тенденцией к старению общества. Согласно прогнозам, к 2053 году население Японии сократится до 100 млн человек, а к 2065 году - до 88 млн. При этом 38% из них будут составлять люди старше 60 лет.

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Теги:
#снижение
#япония
#население
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