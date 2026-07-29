Численность населения Японии впервые за 42 года снизилась до менее чем 120 млн, свидетельствуют статистические данные правительства.
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Общество
Численность населения Японии впервые за 42 года сократилась до менее чем 120 млн
29 июля 2026 / 16:29
© Юрий Смитюк/ ТАСС
Численность населения Японии впервые за 42 года снизилась до менее чем 120 млн, свидетельствуют статистические данные правительства.
За минувший год численность японских граждан уменьшилась на 916 тыс. и составила 119,736 млн. Это самые высокие темпы сокращения населения с 1968 года.
Вместе с тем численность иностранцев проживающих в Японии впервые в истории составила более 4 млн. Так, общая численность населения этой страны насчитывает 123,7 млн.
В последние годы в Японии отмечается рекордно низкая рождаемость, которая обусловлена тенденцией к старению общества. Согласно прогнозам, к 2053 году население Японии сократится до 100 млн человек, а к 2065 году - до 88 млн. При этом 38% из них будут составлять люди старше 60 лет.
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