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Пашинян оценил как удачный телефонный разговор с Путиным

Пашинян оценил как удачный телефонный разговор с Путиным Пашинян оценил как удачный телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе первого после парламентских выборов в республике телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе первого после парламентских выборов в республике телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов.

"В первую очередь, диалог получился, поскольку долго говорили", - отметил он при общении с журналистами. "По ряду вопросов в ходе этого разговора мы пришли ко взаимопониманию", - указал премьер.

Телефонный разговор между Путиным и Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что собеседники провели обмен мнениями по вопросам двусторонних экономических отношений.

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Теги:
#путин
#разговор
#пашинян
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