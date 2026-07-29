Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе первого после парламентских выборов в республике телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов.
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Политика
Пашинян оценил как удачный телефонный разговор с Путиным
29 июля 2026 / 16:44
© Сергей Булкин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе первого после парламентских выборов в республике телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов.
"В первую очередь, диалог получился, поскольку долго говорили", - отметил он при общении с журналистами. "По ряду вопросов в ходе этого разговора мы пришли ко взаимопониманию", - указал премьер.
Телефонный разговор между Путиным и Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что собеседники провели обмен мнениями по вопросам двусторонних экономических отношений.
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