Япония: демографический кризис нарастает

Число граждан Японии впервые за 42 года упало ниже 120 миллионов и составило 119 736 483 человека на начало этого года, свидетельствует статистика, опубликованная сегодня правительством Японии. Демографический кризис удается компенсировать только приростом числа мигрантов. Меры же стимулированию рождаемости не приносят результатов.

Число граждан Японии впервые за 42 года упало ниже 120 миллионов и составило 119 736 483 человека на начало этого года, свидетельствует статистика, опубликованная сегодня правительством Японии. Демографический кризис удается компенсировать только приростом числа мигрантов. Меры же стимулированию рождаемости не приносят результатов.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, которые приводит агентство Киодо по состоянию на 1 января численность населения сократилась на 917 000 человек по сравнению с предыдущим годом. Это самое значительное снижение с тех пор, как в 1968 году стали доступны сопоставимые данные. Тем временем число постоянно проживающих в стране иностранцев выросло на 354 000 и достигло рекордных 4 031 159 человек. По данным Национального института исследований в области народонаселения и социального обеспечения, к 2070 году этот показатель может достичь 10 проц. населения. Уже сейчас рост числа мигрантов вызывает серьезное раздражение в обществе, однако экономика страны обойтись без иностранных рабочих уже не в силах.

Общая же численность населения Японии, включая иностранных резидентов, составила 123 767 642 человека, что примерно на 563 000 меньше, чем в предыдущем году. Прирост населения наблюдался только в префектурах Токио и Осака, где расположены столичные мегаполисы. При этом в Токийской агломерации проживает треть населения страны, тогда как многие сельскохозяйственные регионы обезлюдели настолько, что правительству пришлось выработать общенациональную политику по борьбе с расплодившимися там медведями.

Несмотря на усилия правительства по преодолению тенденции к снижению рождаемости, в стране родилось около 670 000 детей, что является рекордно низким показателем. Сейчас в Японии детей насчитывается всего чуть больше 14 миллионов. А на пике послевоенного бума рождаемости в 1954 году их было почти 30 миллионов.

Судя по всему, меры правительства по стимулированию рождаемости – а это всяческие льготы, выплаты и преференции, а также совершенствование системы детских садов – не приносят результатов. Японцы по финансовым соображениям вступают в брак во все более старшем возрасте, что сказывается на числе детей, а также фертильности родителей. Сейчас каждый 8-й младенец в стране рождается после ЭКО.

При этом 30 проц. населения – лица старше 65 лет. Япония по этому показателю занимает первое место в мире. В Японии самое высокое в мире соотношение пожилых людей и людей трудоспособного возраста — более 50 %. Это означает, что на каждого человека старше 64 лет приходится всего два работника. То есть государственная пенсионная и страховая системы испытывает все большее напряжение.

Число умерших составило в прошлом году около 1,59 миллиона. При этом в зимние месяцы подъема заболеваемости респираторными инфекциями «очереди» в крематории в столичном регионе достигают двух недель.

По официальным прогнозам, к 2050 году население может сократиться до 100 млн. человек. Из них 39 проц. будут старше 65 лет. Т.е. около 40 млн. человек. Изменение структуры населения при его абсолютном сокращении будет негативно сказываться на международной конкурентоспособности японской экономики, государственных финансах, социально-политической ситуации внутри страны, а также обеспечении ее обороноспособности.