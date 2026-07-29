Новак дал поручение продолжить контроль за ценами на топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам, региональным властям и компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами и контролю за стоимостью топлива. Об этом информировали в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам, региональным властям и компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами и контролю за стоимостью топлива. Об этом информировали в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей", - сказано в сообщении.