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Новак дал поручение продолжить контроль за ценами на топливо

Новак дал поручение продолжить контроль за ценами на топливо Новак дал поручение продолжить контроль за ценами на топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам, региональным властям и компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами и контролю за стоимостью топлива. Об этом информировали в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам, региональным властям и компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами и контролю за стоимостью топлива. Об этом информировали в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

"По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей", - сказано в сообщении.

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Теги:
#цены
#новак
#топливо
#контроль
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