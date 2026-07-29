Путин обратил внимание на свободу Игр будущего от двойных стандартов

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который стартовал в Казахстане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам III турнира.

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который стартовал в Казахстане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам III турнира.

По его словам, "с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов".

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия является родиной великих атлетов, рекордов и побед, она гордится тем, что стояла у истоков фиджитал-движения.

Он напомнил, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была основана еще в ноябре 2022 года, а первые "Игры будущего" прошли в России в 2024 году.

"Эти уникальные состязания воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру. Их основная миссия - содействовать гармоничному развитию человека, устремленного в будущее, открытого прогрессу; человека, который понимает ценность знаний и стремится к совершенствованию", - указал глава государства.

Кроме того, он выразил уверенность, что "со временем количество самостоятельных дисциплин и в программе игр, и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же как и их популярность".