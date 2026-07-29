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Путин обратил внимание на свободу Игр будущего от двойных стандартов

Путин обратил внимание на свободу Игр будущего от двойных стандартов Путин обратил внимание на свободу Игр будущего от двойных стандартов

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который стартовал в Казахстане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам III турнира.

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который стартовал в Казахстане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам III турнира.

По его словам, "с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов".

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия является родиной великих атлетов, рекордов и побед, она гордится тем, что стояла у истоков фиджитал-движения. 

Он напомнил, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была основана еще в ноябре 2022 года, а первые "Игры будущего" прошли в России в 2024 году.

"Эти уникальные состязания воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру. Их основная миссия - содействовать гармоничному развитию человека, устремленного в будущее, открытого прогрессу; человека, который понимает ценность знаний и стремится к совершенствованию", - указал глава государства.

Кроме того, он выразил уверенность, что "со временем количество самостоятельных дисциплин и в программе игр, и в фиджитал-спорте в целом будет расти, так же как и их популярность".

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Теги:
#двойные стандарты
#путин
#дискриминация
#игры будущего
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